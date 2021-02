Bienvenue sur le nouveau site de l'association des fleuristes romands (AFR), créé pour soutenir les fleuristes dans toute la Suisse romande et les aider à s'adapter à un marché de plus en plus compétitif: grande distribution, internet, tous ces défis remettent en question l'avenir de l'artisan fleuriste, qui pour survivre doit à la fois s'adapter (transition en ligne notamment) et se différencier (insister sur la qualité unique de son travail). A travers un collaboration entre fleuristes, nos membres bénéficient de l'expertise de toute la profession.